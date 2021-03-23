"Ты следующая": Обвиняемый в убийстве мужчины после ссоры в родительском чате наговорил на ещё одно дело

При конвоировании из суда Мелконян заявил свидетельнице: "Ты следующая", отмечает v1.ru . На подсудимого уже составлен рапорт о наличии признаков преступления и направлен в следственные органы для проверки.

Напомним, Роман Гребенюк был убит из-за ссоры с другой родительницей в общем школьном чате. После размолвки ему начали поступать угрозы от её мужа, и в итоге была назначена встреча на месте работы Романа, куда пришёл брат мужа оскорблённой женщины, Арсен Мелконян, и пробил Гребенюку голову кастетом. Роман скончался в больнице 1 ноября, не приходя в сознание. Он был отцом-одиночкой, и у него осталась маленькая дочь, которую теперь придётся воспитывать его пожилым родителям. Мелконяну, который нанёс смертельный удар, грозит до 15 лет колонии.