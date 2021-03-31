В России утвердили новые правила назначения выплат на детей от 3 до 7 лет
Размер пособия теперь составит 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума вместо фиксированных 50%, как это было ранее.
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Кабмин России утвердил новые правила назначения выплат для малообеспеченных семей на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Об этом говорится на официальном сайте Минтруда РФ.
— Данное пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным, — говорится в сообщении ведомства.
Размер выплат будет рассчитываться в зависимости от достатка семьи. Если при начислении 50% от прожиточного минимума по региону средний доход семьи на одного человека будет ниже прожиточного минимума, то пособие повысят до 75 или 100%. Также теперь при начислении выплат будут учитываться не только доходы семьи, но её имущество и накопления в банковских вкладах.
Ранее указ о ранжировании выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет в зависимости от среднедушевого дохода семьи подписал президент России Владимир Путин.
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