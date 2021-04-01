"Мальчик или девочка?" Фанаты Ди Каприо заподозрили его 23-летнюю возлюбленную в беременности
В Сети отметили, что у неё увеличилась талия, девушка стала отдавать предпочтение объёмной одежде.
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне. Фото © ТАСС/ Zuma
Фанаты актёра Леонардо Ди Каприо заподозрили, что его возлюбленная, 23-летняя модель Камила Морроне, беременна. Свои предположения они высказали под фотографией девушки в "Инстаграме".
Модель опубликовала снимок, на котором она запечатлена в объёмном коротком свитере, живот при этом остался за кадром. Поклонники отметили, что её талия увеличилась, и сразу пришли к выводу, что 23-летняя модель специально носит вещи, скрывающие фигуру.
"Вы будете прекрасной мамой, а Ди Каприо — папой. Мальчик или девочка? Откройте тайну!" — поинтересовались у Камилы комментаторы.
Некоторые напрямую спросили, беременна ли модель, но она не дала ответа. Леонардо Ди Каприо также не комментирует слухи о своём возможном отцовстве.
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