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"Мальчик или девочка?" Фанаты Ди Каприо заподозрили его 23-летнюю возлюбленную в беременности

В Сети отметили, что у неё увеличилась талия, девушка стала отдавать предпочтение объёмной одежде.

1 апреля 2021, 00:09
<p>Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне. Фото © ТАСС/ Zuma</p>

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне. Фото © ТАСС/ Zuma

Фанаты актёра Леонардо Ди Каприо заподозрили, что его возлюбленная, 23-летняя модель Камила Морроне, беременна. Свои предположения они высказали под фотографией девушки в "Инстаграме".

Модель опубликовала снимок, на котором она запечатлена в объёмном коротком свитере, живот при этом остался за кадром. Поклонники отметили, что её талия увеличилась, и сразу пришли к выводу, что 23-летняя модель специально носит вещи, скрывающие фигуру.

"Вы будете прекрасной мамой, а Ди Каприо — папой. Мальчик или девочка? Откройте тайну!" — поинтересовались у Камилы комментаторы.

Папарацци застали полуобнажённого Ди Каприо врасплох, засняв на пляже, как он потолстел за карантин

Папарацци застали полуобнажённого Ди Каприо врасплох, засняв на пляже, как он потолстел за карантин

Некоторые напрямую спросили, беременна ли модель, но она не дала ответа. Леонардо Ди Каприо также не комментирует слухи о своём возможном отцовстве.

Ранее муж телеведущей Ксении Бородиной намекнул поклонникам на беременность супруги.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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