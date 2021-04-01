Из мэрии Владивостока эвакуировали сотрудников из-за сообщения о "минировании"
Информация поступила в Единую диспетчерскую службу.
Фото © Facebook / Администрация Владивостока
Из мэрии Владивостока эвакуировали сотрудников из-за сообщения о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Администрацию проверяют сотрудники правоохранительных органов.
"Сообщение поступило в Единую диспетчерскую службу. Все сотрудники покинули здание", — рассказали журналистам в пресс-службе администрации города.
Ранее Лайф рассказывал, как сибирячка не захотела стоять в длинной очереди и "заминировала" МФЦ. А другой случай с ложным вызовом ранее произошёл на Украине. Там мужчина "убил" отчима ради расчищенного от снега двора. Таким странным способом он решил бороться с недобросовестной работой коммунальщиков.
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