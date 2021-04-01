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Из мэрии Владивостока эвакуировали сотрудников из-за сообщения о "минировании"

Информация поступила в Единую диспетчерскую службу.

1 апреля 2021, 01:02
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/admvlc/photos/a.570504956438506/570505043105164" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Владивостока</a></p>

Фото © Facebook / Администрация Владивостока

Из мэрии Владивостока эвакуировали сотрудников из-за сообщения о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Администрацию проверяют сотрудники правоохранительных органов.

"Сообщение поступило в Единую диспетчерскую службу. Все сотрудники покинули здание", — рассказали журналистам в пресс-службе администрации города.

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Ранее Лайф рассказывал, как сибирячка не захотела стоять в длинной очереди и "заминировала" МФЦ. А другой случай с ложным вызовом ранее произошёл на Украине. Там мужчина "убил" отчима ради расчищенного от снега двора. Таким странным способом он решил бороться с недобросовестной работой коммунальщиков.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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