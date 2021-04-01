Из мэрии Владивостока эвакуировали сотрудников из-за сообщения о "минировании"

Ранее Лайф рассказывал, как сибирячка не захотела стоять в длинной очереди и "заминировала" МФЦ. А другой случай с ложным вызовом ранее произошёл на Украине. Там мужчина "убил" отчима ради расчищенного от снега двора. Таким странным способом он решил бороться с недобросовестной работой коммунальщиков.



