Россиян предупредили об опасности поездок в жаркие страны после коронавируса

Жаркий климат неприемлем для переболевших коронавирусом, он может спровоцировать у пациентов тромбозы и эмболии. Поэтому лучше воздержаться от посещения тёплых стран, порекомендовала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России профессор Галина Иванова.

"От жары очень серьёзно страдает сердечно-сосудистая система. Важно ещё учитывать нагрузку, которая будет связана с перелётом и акклиматизацией, есть очень большой риск получить тромбоз где-нибудь на острове Бали и всё своё состояние потратить на лечение", — пояснила эксперт в интервью "Известиям".

Реабилитолог также посоветовала воздержаться от катания на лыжах, поскольку в горах разрежённая атмосфера и сниженное давление, что также увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Тем не менее всю оставшуюся жизнь опасаться тромбоза тоже не следует, поэтому самый верный вариант — перед поездкой проконсультироваться с врачом и не запускать своё здоровье.

Иванова дала советы, куда лучше всего поехать на реабилитацию после перенесённого коронавируса. По её словам, полезно посетить Крым, Приуралье или Сибирь, особенно те места, где растут сосны и ели. Такие курорты есть и в Подмосковье. Кроме того, не стоит пренебрегать российскими санаториями, добавила эксперт. Там применяется лечебный подход, есть врачи, которые могут осуществить диагностику и лечение.

Специалист пояснила, что в таких учреждениях пациенту предлагается ряд физиопроцедур, перед которыми врач определит, что можно, что нельзя, учтёт все возможные риски. По направлению лечащего врача реабилитацию в санатории можно пройти бесплатно по полису ОМС. Если же человек едет по путёвке или на санаторно-курортное лечение, он оплачивает это самостоятельно.

Ранее президент России Владимир Путин предложил выдавать льготные путёвки пациентам с тяжёлым течением ковида.

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