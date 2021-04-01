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В плесени нашли вещество-убийцу коронавируса. Но есть минус – она смертоносна и для людей

Сам по себе грибок вызывает опасное заболевание, но выделенное в малых дозах соединение безопасно для человека.

1 апреля 2021, 03:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Учёные из Южно-Уральского государственного университета совместно с зарубежными коллегами выяснили, что плесневые грибы рода Aspergillus способны сдерживать размножение коронавируса в организме. Об исследовании рассказал глава Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств ЮУрГУ Владимир Потёмкин.

По его словам, из грибка удалось выделить вещество, которое блокирует активность протеазы и РНК-репликазы – ферментов, которые отвечают за питание коронавируса и его размножение в организме хозяина соответственно. Сама по себе плесень вызывает людей смертельное заболевание — аспергиллез. Но выделенное в малых дозах соединение безопасно для человека.

"Aspergillus являются натуральным продуктом. Это те же грибы, которые вызывают поражение лёгких. Однако никаких шансов на микоз при употреблении лекарства нет. Это низколемокулярные соединения, всего лишь выделенные из плесени. Размножаться они не умеют", – объяснил он в беседе с "Известиями".

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В ЮУрГУ рассчитали необходимую концентрацию вещества для борьбы с коронавирусом, поскольку в малых дозах оно не имеет необходимого эффекта. Теперь учёные проверят его действие на культурах ферментов в университете Дели, а в Университете Пернамбуку в Бразилии выяснят, как оно работает на заражённых животных.

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По завершении испытаний специалисты начнут модификацию некоторых лекарственных средств. Например, существующие препараты от коронавируса можно будет заменить более активным и менее токсичным веществом.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какая особенность организма может уберечь человека от коронавируса.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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