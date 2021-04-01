Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии антител после прививки от ковида

Антитела после прививки против коронавируса могут появиться не сразу или даже не появиться вообще. Почему это происходит, объяснил врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

"Если после прививки нет антител, это означает, что или они ещё не выработались, или их просто нет, или некорректная система тестирования. Через 2–4 недели нужно ещё раз смотреть динамику антител, они могут образоваться с опозданием", — объяснил специалист в интервью радио Sputnik.

Викулов отметил, что, по предварительным данным, у 10–20% людей не вырабатываются антитела. Если антитела не появились, он советует обратиться к врачу. Последний должен будет установить точную причину отсутствия реакции организма после правильной расшифровки анализов. По его словам, для тех людей, у кого не вырабатываются антитела, будут использоваться другие методы профилактики.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что иммунитет у большинства переболевших коронавирусом действует полгода.

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