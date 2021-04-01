"Никто не верит в будущее": В Раде предрекли Украине безвозвратную потерю Донбасса

Украина неминуемо безвозвратно потеряет Донбасс из-за собственной незаинтересованности в выполнении Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

По мнению нардепа, Киеву очень удобно списывать все свои неудачи и провалы на Донбасс, поэтому он не станет выполнять минские договорённости. Украинские власти лишь пытаются обмануть общество историями о бурной активности, считает он. В действительности, как отмечает Кива, Украина не борется ни за территорию, ни за проживающих там людей. Как следствие — в Донбассе с каждым днём всё меньше людей, "желающих вернуться домой".

"Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее... Там не останется украинцев, готовых отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной, — Украине", — говорит депутат.

Кива констатировал, что в Крыму уже нет таких, а если Киев не изменит свою позицию, то "уже очень скоро безвозвратно потеряет и Донбасс".

Ранее на Украине признали, что страна не потянет восстановление Донбасса. В Киеве даже не смогли назвать сумму, которая может потребоваться.

Авторы