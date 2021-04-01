Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Четыре человека убиты и двое ранены в результате стрельбы в Калифорнии

Подозреваемый ранен, он доставлен в больницу.

1 апреля 2021, 03:44

Видео © Соцсети

По меньшей мере четыре человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы в городе Ориндж в американском штате Калифорния. Об этом сообщает местный департамент полиции.

Сообщение о стрельбе в деловом комплексе поступило стражам порядка 31 марта около 17:30 (1 апреля около 03:30 мск). По некоторым данным, к прибытию полицейских на месте ещё раздавались выстрелы. В комплексе были обнаружены тела четырёх погибших и двое раненых.

Подозревается в стрельбе один из пострадавших, он доставлен в больницу. Сейчас ситуация "стабилизировалась" и опасности для населения нет.

Три человека убиты, двое ранены в результате стрельбы в оружейном магазине Нового Орлеана — видео

Три человека убиты, двое ранены в результате стрельбы в оружейном магазине Нового Орлеана — видео

Ранее Лайф рассказывал, что в одном из домов престарелых в штате Колорадо 95-летний постоялец открыл стрельбу. Выстрелил он всего один раз, но при этом серьёзно ранил сотрудника учреждения.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В утечке воздуха в российском модуле МКС заподозрили шаттлы США и Европы

сегодня в 03:01

Ушёл из дома и исчез: актёр из "Боя с тенью" попросил помощи в поиске пропавшего родственника

вчера в 23:59

Из мэрии Владивостока эвакуировали сотрудников из-за сообщения о "минировании"

сегодня в 01:02

В Роспотребнадзоре спрогнозировали окончание эпидемии коронавируса в стране к августу

сегодня в 04:57

Новейшая атомная субмарина "Казань" поступит на вооружение ко Дню ВМФ

сегодня в 04:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1