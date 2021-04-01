Четыре человека убиты и двое ранены в результате стрельбы в Калифорнии

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По меньшей мере четыре человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы в городе Ориндж в американском штате Калифорния. Об этом сообщает местный департамент полиции.

Сообщение о стрельбе в деловом комплексе поступило стражам порядка 31 марта около 17:30 (1 апреля около 03:30 мск). По некоторым данным, к прибытию полицейских на месте ещё раздавались выстрелы. В комплексе были обнаружены тела четырёх погибших и двое раненых.

Подозревается в стрельбе один из пострадавших, он доставлен в больницу. Сейчас ситуация "стабилизировалась" и опасности для населения нет.

Ранее Лайф рассказывал, что в одном из домов престарелых в штате Колорадо 95-летний постоялец открыл стрельбу. Выстрелил он всего один раз, но при этом серьёзно ранил сотрудника учреждения.

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