Четыре человека убиты и двое ранены в результате стрельбы в Калифорнии
Подозреваемый ранен, он доставлен в больницу.
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По меньшей мере четыре человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы в городе Ориндж в американском штате Калифорния. Об этом сообщает местный департамент полиции.
Сообщение о стрельбе в деловом комплексе поступило стражам порядка 31 марта около 17:30 (1 апреля около 03:30 мск). По некоторым данным, к прибытию полицейских на месте ещё раздавались выстрелы. В комплексе были обнаружены тела четырёх погибших и двое раненых.
Подозревается в стрельбе один из пострадавших, он доставлен в больницу. Сейчас ситуация "стабилизировалась" и опасности для населения нет.
Ранее Лайф рассказывал, что в одном из домов престарелых в штате Колорадо 95-летний постоялец открыл стрельбу. Выстрелил он всего один раз, но при этом серьёзно ранил сотрудника учреждения.
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