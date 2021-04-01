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Категорий: 18

В утечке воздуха в российском модуле МКС заподозрили шаттлы США и Европы

Сейчас российские космонавты исследуют корпус "Звезды" на предмет других повреждений.

1 апреля 2021, 03:01
<p>Фото © "Роскосмос"</p>

Фото © "Роскосмос"

Утечка воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции могла произойти из-за американских и европейских кораблей. О причинах ЧП на орбите сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.

"Среди причин появления негерметичности корпуса специалисты рассматривают нерасчётные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблём ATV", — уточнил собеседник агентства.

Речь идёт об американских и европейских шаттлах, которые стыковались к модулю "Звезда" и использовались как для управления ориентацией МКС в пространстве, так и коррекции её орбиты. Корабли США осуществляли эти функции до 2011 года, европейские космические грузовики — в 2008–2015 годах.

Сейчас российские космонавты исследуют корпус модуля "Звезда" на предмет других утечек. Для этого в апреле на МКС решено доставить новый течеискатель на пилотируемом корабле "Союз МС-18".

На ещё одно место утечки воздуха с МКС указали чаинки

На ещё одно место утечки воздуха с МКС указали чаинки

Ранее российские космонавты уже заделали две трещины. Однако утечка воздуха всё равно продолжилась.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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