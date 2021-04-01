В России изменились правила сдачи экзамена на водительские права
Нововведения коснулись также порядка выдачи и аннулирования удостоверений.
Фото © ТАСС / ВВ
В России с 1 апреля вступил в силу новый регламент проведения экзамена на получение водительских прав. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому регламенту на экзамене не будет "площадки": навыки водителей будут проверяться на реальной автодороге в условиях настоящего уличного движения. Ошибки на экзамене сгруппировали по штрафным баллам. Серьёзные оплошности, например разговор за рулём по мобильному телефону или непристёгнутый ремень безопасности, вывели в отдельную группу.
Теперь на экзамене могут присутствовать наблюдатели: другие кандидаты в автомобилисты, представители общественных организаций и автошкол. Во время сдачи теста будут работать четыре камеры: две внешние и две видеокамеры в салоне машины. Кроме того, будет вестись аудиозапись всего процесса.
Нововведения коснулись также правил выдачи и аннулирования водительских прав. Например, права смогут получить несовершеннолетние с 16 лет при условии наличия согласия одного из законных представителей.
Также в новом регламенте перечисляются причины для аннулирования прав, в их числе истечение срока действия документа, изменение персональных данных автолюбителя, приход прав в негодность, выдача их с нарушениями, выдача нового удостоверения, появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.
Ранее Лайф писал о том, что в МВД объяснили, почему отказались от "площадки" в экзамене на водительские права.
Выбор редакции
В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на водительские права
Юрист перечислил способы избежать штрафов за тюнинг автомобиля
Назад в ведро: как российские чиновники пересаживались на отечественные авто
В плесени нашли вещество-убийцу коронавируса. Но есть минус – она смертоносна и для людей
В утечке воздуха в российском модуле МКС заподозрили шаттлы США и Европы
Комментариев: 0