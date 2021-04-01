В России изменились правила сдачи экзамена на водительские права

В России с 1 апреля вступил в силу новый регламент проведения экзамена на получение водительских прав. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому регламенту на экзамене не будет "площадки": навыки водителей будут проверяться на реальной автодороге в условиях настоящего уличного движения. Ошибки на экзамене сгруппировали по штрафным баллам. Серьёзные оплошности, например разговор за рулём по мобильному телефону или непристёгнутый ремень безопасности, вывели в отдельную группу.

Теперь на экзамене могут присутствовать наблюдатели: другие кандидаты в автомобилисты, представители общественных организаций и автошкол. Во время сдачи теста будут работать четыре камеры: две внешние и две видеокамеры в салоне машины. Кроме того, будет вестись аудиозапись всего процесса.

Нововведения коснулись также правил выдачи и аннулирования водительских прав. Например, права смогут получить несовершеннолетние с 16 лет при условии наличия согласия одного из законных представителей.

Также в новом регламенте перечисляются причины для аннулирования прав, в их числе истечение срока действия документа, изменение персональных данных автолюбителя, приход прав в негодность, выдача их с нарушениями, выдача нового удостоверения, появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.

Ранее Лайф писал о том, что в МВД объяснили, почему отказались от "площадки" в экзамене на водительские права.

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