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В России вступил в силу закон о минимальной цене на сигареты

Теперь в стране запрещено продавать табачную продукцию менее чем за 107,78 рубля.

1 апреля 2021, 02:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Закон о единой минимальной цене на сигареты вступил в силу сегодня, 1 апреля 2021 года. Соответствующий документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря 2020 года.

Минимальная стоимость пачки сигарет будет рассчитываться на основе минимальной ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Таким образом, в 2021 году этот показатель составляет 107,78 рубля за пачку из 20 сигарет.

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Ранее сообщалось, что в России предложили запретить продажу алкогольной и табачной продукции покупателям, которые пришли в магазин с детьми.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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