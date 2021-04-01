В России вступил в силу закон о минимальной цене на сигареты

Закон о единой минимальной цене на сигареты вступил в силу сегодня, 1 апреля 2021 года. Соответствующий документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря 2020 года.

Минимальная стоимость пачки сигарет будет рассчитываться на основе минимальной ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Таким образом, в 2021 году этот показатель составляет 107,78 рубля за пачку из 20 сигарет.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить продажу алкогольной и табачной продукции покупателям, которые пришли в магазин с детьми.

Авторы