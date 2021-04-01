В РПЦ сочли песню Манижи недостойной Евровидения
Недовольство композицией ранее выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Фото © Instagram / manizha
Русская православная церковь прокомментировала скандал вокруг песни Манижи "Русская женщина", выдвинутой от России на Евровидение, заявив, что произведения, которые вызывают возмущение у "сограждан женского пола" и унижают женское достоинство, не должны выбирать.
"Значительная часть российской женской общественности возмущена этим произведением. Мне приходилось слышать о негативной реакции как среди православной общественности, а именно её женской части, так и о том, что многие российские женщины в целом возмущены этим произведением", — сказал РИА "Новости" замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его убеждению, всё, что унижает достоинство женщины, недостойно популяризации в международном пространстве, и в том числе на конкурсе Евровидение.
Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Сама Манижа даже пожаловалась на травлю и рассказала, что её обвиняли в оскорблении чувств. В качестве ответа хейтерам артистка выпустила смешное расследование о себе.
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