В РПЦ сочли песню Манижи недостойной Евровидения

Русская православная церковь прокомментировала скандал вокруг песни Манижи "Русская женщина", выдвинутой от России на Евровидение, заявив, что произведения, которые вызывают возмущение у "сограждан женского пола" и унижают женское достоинство, не должны выбирать.

"Значительная часть российской женской общественности возмущена этим произведением. Мне приходилось слышать о негативной реакции как среди православной общественности, а именно её женской части, так и о том, что многие российские женщины в целом возмущены этим произведением", — сказал РИА "Новости" замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.