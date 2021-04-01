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В РПЦ сочли песню Манижи недостойной Евровидения

Недовольство композицией ранее выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

1 апреля 2021, 03:33
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/manizha/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">manizha</a></u></p>

Фото © Instagram / manizha

Русская православная церковь прокомментировала скандал вокруг песни Манижи "Русская женщина", выдвинутой от России на Евровидение, заявив, что произведения, которые вызывают возмущение у "сограждан женского пола" и унижают женское достоинство, не должны выбирать.

"Значительная часть российской женской общественности возмущена этим произведением. Мне приходилось слышать о негативной реакции как среди православной общественности, а именно её женской части, так и о том, что многие российские женщины в целом возмущены этим произведением", — сказал РИА "Новости" замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его убеждению, всё, что унижает достоинство женщины, недостойно популяризации в международном пространстве, и в том числе на конкурсе Евровидение.

"Это кони-люди какие-то, бред": Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения

"Это кони-люди какие-то, бред": Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения

Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Сама Манижа даже пожаловалась на травлю и рассказала, что её обвиняли в оскорблении чувств. В качестве ответа хейтерам артистка выпустила смешное расследование о себе.

Авторы
Юлия Коновалова

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