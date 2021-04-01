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"Не в этом году": Академик спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

По его словам, необходимо отслеживать ситуацию в Европе, ведь именно оттуда в Россию пришли первые случаи заражения.

1 апреля 2021, 04:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пандемия коронавируса вряд ли закончится в 2021 году, однако летом можно ожидать спада заболеваемости, поскольку инфекция носит сезонный характер. Такое мнение выразил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

"Пандемия, конечно, закончится рано или поздно, но я думаю, что не в этом году, хотя окончание её объявит ВОЗ. Однако коронавирус имеет сезонный характер, этому очень много доказательств. Об этом свидетельствует и прошлое лето, когда и в России, и в других странах было мало заболевших", — сказал эксперт в интервью РИА "Новости".

По словам Малеева, во всём мире заболеваемость коронавирусом нарастает, в Европе эпидемия тоже пока не идёт на спад. Академик подчеркнул, что российским специалистам необходимо постоянно следить за развитием ситуации, поскольку первые случаи болезни были завезены именно из европейских стран.

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Эпидемиолог отметил, что неясной остаётся ситуация в Африке и некоторых государствах Азии, поскольку там проводится очень малое количество тестов. Малеев заключил, что пандемия завершится, когда 70% населения мира будет иметь иммунитет. Однако важно отслеживать мутации коронавируса и выяснять, защищают ли от них существующие вакцины.

Ранее вирусолог оценил шансы развития третьей волны коронавируса в России.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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