В Роспотребнадзоре спрогнозировали окончание эпидемии коронавируса в стране к августу

Летом заболеваемость коронавирусом может значительно снизиться, а к августу эпидемия и вовсе закончится. Оптимистичным прогнозом поделился советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу", — сказал академик РИА "Новости".

Среди причин окончания эпидемии — появление у многих россиян иммунитета и сезонность коронавируса, считает он. Малеев при этом не исключает, что осенью возможен некоторый подъём заболеваемости. Он объяснил, что люди будут возвращаться из отпусков и чаще контактировать друг с другом.

Что же касается заболеваемости коронавирусом в мировых масштабах, Малеев придерживается совершенно другой точки зрения. По его мнению, пандемия закончится рано или поздно, но не в этом году. Академик указал на напряжённую ситуацию с ковидом в Европе и предупредил об опасности завоза вирусов оттуда.

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