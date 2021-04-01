Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Роспотребнадзоре спрогнозировали окончание эпидемии коронавируса в стране к августу

По оценке экспертов, случаи ковида летом в РФ будут исчисляться лишь сотнями.

1 апреля 2021, 04:57
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Летом заболеваемость коронавирусом может значительно снизиться, а к августу эпидемия и вовсе закончится. Оптимистичным прогнозом поделился советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу", — сказал академик РИА "Новости".

Среди причин окончания эпидемии — появление у многих россиян иммунитета и сезонность коронавируса, считает он. Малеев при этом не исключает, что осенью возможен некоторый подъём заболеваемости. Он объяснил, что люди будут возвращаться из отпусков и чаще контактировать друг с другом.

Песков — о возможности третьей волны коронавируса: Угроза сохраняется

Песков — о возможности третьей волны коронавируса: Угроза сохраняется

Что же касается заболеваемости коронавирусом в мировых масштабах, Малеев придерживается совершенно другой точки зрения. По его мнению, пандемия закончится рано или поздно, но не в этом году. Академик указал на напряжённую ситуацию с ковидом в Европе и предупредил об опасности завоза вирусов оттуда.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Не в этом году": Академик спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

сегодня в 04:00

Руководителей Роспотребнадзора Карелии оправдали по делу о массовой гибели детей на Сямозере

29 марта, 23:21

В плесени нашли вещество — убийцу коронавируса. Но есть минус: она смертоносна и для людей

сегодня в 03:27

Новейшая атомная субмарина "Казань" поступит на вооружение ко Дню ВМФ

сегодня в 04:33

"Никто не верит в будущее": В Раде предрекли Украине безвозвратную потерю Донбасса

сегодня в 04:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1