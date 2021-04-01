Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита
Известный телеведущий собирался отпраздновать в столице Грузии свой 87-й день рождения.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российский телеведущий Владимир Познер, который накануне прилетел в Тбилиси, покинул столицу Грузии после акций протеста, организованных из-за его визита.
Как сообщает грузинский Первый канал, самолёт с журналистом и сопровождающими его лицами уже вылетел из столицы Грузии. В международном аэропорту Тбилиси были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. На месте находились активисты, которые протестовали против приезда Познера и его гостей в страну.
Напомним, Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз представители оппозиции устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной холодного приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
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