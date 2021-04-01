В США заявили о потенциальной необходимости оккупации Калининградской области
Российские военные в регионе могут представлять большую угрозу для НАТО, считают там.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Увеличение числа российских войск в Калининградской области ставит Североатлантический альянс перед "смертельной дилеммой". Об этом заявил военный обозреватель Себастьен Роблин в публикации западного журнала The National Interest. Таким утверждением он попытался обосновать оккупацию региона в случае военных действий.
По мнению Роблина, в случае вооружённого конфликта войска, дислоцирующиеся в Калининградской области, помешают передвижению воздушных, морских и сухопутных сил НАТО через Польшу и Балтику. Автор публикации видит в этом серьёзную угрозу и в качестве решения проблемы предлагает нейтрализовать её двумя способами.
"Либо путём сдерживания калининградского гарнизона и подавления мобильных ракетных установок, артиллерии, самолётов, датчиков и систем радиоэлектронной борьбы внутри эксклава, либо попеременно направляя войска на его осаду и физическую оккупацию", — говорится в статье.
Из наиболее опасных угроз в регионе Роблин назвал оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион-П", системы ПВО С-300 и С-400, береговые ракетные комплексы, подводные лодки, десантные корабли, бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27 и Су-30СМ, а также вертолёты и БПЛА.
Ранее Лайф сообщал, что польское издание представило сценарий возможной войны России и НАТО, в которой особую роль играет Калининградская область.
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