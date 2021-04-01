Стало известно, сколько работодателей обращают внимание на знак зодиака при приёме на работу

Менее 10% работодателей в России обращают внимание на знак зодиака соискателей. Это следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", который провёл опрос среди россиян.

Как сообщает RT, при поисках сотрудника учитывает знак зодиака 7% российских компаний. Ещё 8% считают важной эту информацию при назначении работника на новую должность. Из всех этих респондентов больше половины (52%) ответили, что интересуются знаком зодиака кандидата на руководящую должность. 16% учитывают это при приёме на работу в сферу продаж, а 13% уделяют особое внимание потенциальным офис-менеджерам.

6% работодателей считают знак зодиака важным аспектом при приёме на работу обслуживающего персонала, 5% — сотрудников отдела маркетинга. Данные о гороскопах работников IT-сферы интересуют 3% респондентов. Столько же интересуется знаком зодиака домашнего персонала. 85% компаний считают, что гороскоп при приёме на работу не имеет значения.

Ранее Лайф рассказывал, сколько россиян испытывают эмоциональное выгорание на работе после трудного 2020 года.

Авторы