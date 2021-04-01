Пашаев заявил, что мытищинский стрелок обращался к нему за помощью

Лишённый статуса адвоката Эльман Пашаев, защищавший в прошлом году актёра Михаила Ефремова, рассказал, что мытищинский стрелок Владимир Барданов обращался к нему за помощью. Об этом пишет Mash.

"Он обратился ко мне за юридической помощью в прошлом году. Говорил, что его заказали некие люди. Что его могут подставить в любой момент. Полиция его может привлечь по какому-то старому делу", — сказал юрист.

По словам Пашаева, Барданов боялся, что его могут посадить в тюрьму, отобрать бизнес, недвижимость и сделать так, чтобы он никогда не вышел на свободу. Также юрист признался, что давал консультации стрелку, однако тот в итоге сделал всё по-своему. В день стрельбы Пашаева видели неподалёку от дома Барданова, но, вероятно, он просто живёт в том же районе.

Напомним, 30 марта примерно в 10 утра в элитном подмосковном посёлке Новые Вешки раздались выстрелы. 61-летний мужчина открыл огонь и закидал гранатами полицейских, которые пришли к нему с обысками. Он держал оборону до позднего вечера, отстреливаясь от полицейских из окон, после чего силовики решились применить гранатомёт. Позже мужчина сам поджёг дом, чтобы не подпустить к себе спецназ, в результате чего скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.

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