ТЦ в Сокольниках, работа на оружейного магната и фирмы с зиц-председателями: откуда у мытищинского стрелка особняк миллионера

Во вторник в элитном подмосковном поселке Новые Вешки разгорелся настоящий бой. На протяжении девяти часов силовики вели осаду коттеджа, в котором засел с арсеналом оружия 61-летний ранее судимый Владимир Барданов, отстреливавшийся от них. Мужчина не пожелал сдаваться и погиб во время пожара. Как оказалось, жил он ярко: царские интерьеры, живопись, схроны с запретным оружием, личный зоопарк, автопарк разных машин. Лайф разбирался, зачем Барданов был трудоустроен у оружейного магната, почему регистрировал свой ЧОП на известную в Москве сеть номиналов и какое отношение его жена имеет к торговому центру на Сокольнической площади.

После боя, который Барданов дал силовикам, хлопот у них прибавилось: подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, оперативники УФСБ и местный угрозыск пытаются понять, откуда у него в доме взялся арсенал оружия и боеприпасов, которого бы хватило для небольшой армии. Сыщики до сих пор разбирают завалы внутри особняка в поисках тайников с оружием. Следует отметить, что смелости ему было не занимать: большинство соседей Барданова являются высокопоставленными силовиками.

Видео © СУ СК России

На Барданова было зарегистрировано четыре карабина — ДП-О1, МА-136, Anschutz и Blaser R93, ружьё ММЦ-109-12-07 и травматический пистолет Grand Power Т-10. Однако в доме уже нашли нелегальные карабин СКС-45, пистолет-пулемёт "Кедр", два пистолета-пулемёта Sa vz.23, ручной пулемёт РПК, три винтовки АКМ, пистолет-пулемёт ППС-43, пистолет ТТ и ручной пулемёт Дегтярёва. По одной из рабочих версий, Барданов мог быть теневым торговцем оружия и поставлял товар столичным ОПГ.









Как выяснил Лайф, Барданов знал ключевых игроков на рынке оружия. С 2000 по 2003 год он был формально трудоустроен в холдинг "Компания "Консул", который представлял собой сеть специализированных магазинов. Нынешним владельцем фирмы является бизнесмен Александр Шелестов. Ему также принадлежит группа компаний "Шанс" и сеть охотничьих магазинов "Охотактив" — оптовая и розничная торговля оружием. Его бизнес стал раскручиваться как раз в начале нулевых.

Андрей Шелестов. Фото © Instagram / shelestov44

В недавнем интервью Шелестов признался, что в те времена ему помог один из криминальных авторитетов.

— Дело было в середине 2000 года. Сошлись на том, что Crossman поставит нам контейнер... Такой контейнер стоил около $100 тысяч, которых у меня в то время не было. Выручил меня один знакомый авторитет. Он на полгода одолжил мне нужную сумму сразу в долларах, но под 5% в месяц. У меня получилось отдать долг намного раньше, всего через месяц. Я пришёл к нему с деньгами, но он отказался их брать... После долгих уговоров он всё же взял деньги, но с условием, что я верну ему 30%, которые должны были накапать за полгода, — уточнил Шелестов.

Торговое дело

Согласно данным базы "СПАРК", в 1995 году Барданов учредил свою первую компанию — "Кинескоп", которая торговала запчастями для автомобилей и мотоциклов. Интересно, что номер телефона компании совпадал с контактным номером ГУП "Восток" — оператора связи, учреждённого столичным Департаментом имущества Москвы, а также с неким ООО "МПК" — продуктовым оптовым предприятием, единственным владельцем которого являлся офшор с Сейшельских Островов — международная предпринимательская компания "Европен индастриал инвестмент ЛТД". Дополнительный штрих — и ГУП, и ООО располагались в соседнем от фирмы Барданова доме. В начале десятых налоговики ликвидировали "Кинескоп" как давно заброшенную компанию.

В 1996-м Владимир Барданов стал соучредителем ЗАО "Тверь-Экспресс" — ещё одной московской компании в сфере торговли автозапчастями. Вместе с женой Ниной Бардановой он владел контрольным пакетом акций. Среди акционеров ЗАО был и известный советский композитор Генрих Гиндес (ЗАО было закрыто в 2003 году, когда умер композитор). Буквально спустя пару месяцев "Тверь-Экспресс" заключила договор с управой района Сокольники по совместному строительству торгового комплекса.

ТЦ "Русское раздолье"

Речь идёт о ТЦ "Русское раздолье" на Сокольнической площади. После возведения здания сразу же начались проблемы — в 1999 году Арбитражный суд признал передачу земли под это строительство недействительной. Следом потянулись другие суды. Из них следует, что "Тверь-Экспресс" приняла построенный комплекс в единоличную эксплуатацию. Однако в 2001 году суд обязал компанию Барданова перераспределить торговые площади. По итогу всех этих тяжб "Тверь-Экспресс" была закрыта.

В настоящий момент "Русское раздолье" принадлежит семье Барданова. Супруга погибшего стрелка управляет ТЦ через фирму "Эдиан". Годовая чистая прибыль — свыше 30 млн рублей. Полгода назад жители Сокольников объявили войну этому комплексу и требуют его снести. По их словам , он построен с нарушениями прямо на коммуникациях, из-за чего окрестные дома имеют проблемы с ливневой канализацией.

В декабре 2000 года Барданов основал ЧОП "СБ-Экспресс" — там работали полсотни человек. Базировалось охранное предприятие в "Русском раздолье". Интересно, что бизнесмен вскоре переписал ЧОП на компанию "Юнион", которой, в свою очередь, владели некие Сапарбек Кимсанов и Владимир Леденев. Эта пара часто встречается среди владельцев разных столичных компаний и очень похожа на профессиональных зиц-председателей.





Оба входят в реестр дисквалифицированных лиц и прочие чёрные списки. На каждого из них были в разное время зарегистрированы сотни компаний, почти все они имели проблемы с выплатой налогов и были закрыты по решению налоговой службы. Та же участь ждала и "Юнион" с ЧОП "СБ-Экспресс". Они были ликвидированы фискалами в 2016 и 2019 годах.

Чем богат

Особняк, в котором отстреливался Барданов, расположен в элитном посёлке Вешки Мытищинского района. Цены на дома там исчисляются в сотнях миллионов рублей. Например, соседний от особняка погибшего бизнесмена дом площадью 820 квадратных метров продаётся на ЦИАН за 280 млн рублей. Причём его размер меньше.

Особняк стрелка оформлен на его жену Нину Викторовну Барданову. Дом раньше принадлежал Кузьминскому Александру Юрьевичу, человек с таким ФИО известен как бывший председатель правления "Местбанка".

Помимо особняка в элитных Новых Вешках Барданову принадлежала квартира площадью 82,5 кв м в так называемом доме "Известия" на Кутузовском проспекте (10-подъездная сталинка, строительство которой началось ещё в 1940 году). Это одна из первых многоэтажек, возведённых в этом районе. В доме проживали советские знаменитости — поэт Александр Твардовский и народный художник СССР скульптор Олег Комов. На вторичном рынке квартиры похожей площади в этом доме стоят около 40 млн рублей.

Кутузовский проспект, 1/7

У Барданова ещё есть квартира площадью 105 кв. м в многоэтажке в районе Куркино, северо-запад Москвы. Её примерная стоимость — около 20 млн рублей.

Мытищинский стрелок обладал довольно разношёрстным автопарком из 13 машин. Например, советские ВАЗ-2107 (и 21011), грузовик ЗИЛ-130. Сам Барданов отдавал предпочтение японским внедорожникам Infiniti QХ80 чёрного цвета стоимостью около шести миллионов рублей и прежнему флагману QХ56. Полная тёзка супруги Барданова числится хозяйкой паркетника Infiniti QХ50. Гаишники ловили бизнесмена за рулём зелёного внедорожника Jeep Grand Cherokee Laredo и Toyota Land Cruiser. К слову, на дороге его нельзя было назвать законопослушным: Барданова многократно штрафовали за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости.

Кроме того, в его автопарке был японский мотоцикл Yamaha FJR 1300 стоимостью 1,5 млн рублей и кроссовер Mazda CX-7. Ещё бизнесмену принадлежали внедорожник Land Rover, а также белый лимузин на базе американского внедорожника Hummer Н2, который он сдавал в аренду на торжества. Стоимость такой машины в Москве — 3–5 тыс. рублей за один час.

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