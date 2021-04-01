Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз с 1 апреля
Консульский округ Посольства Штатов в Москве будет расширен на всю территорию России.
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Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работу, но с 1 апреля приостанавливает выдачу виз. Об этом говорится в заявлении посла Штатов Джона Салливана, которое опубликовано на сайте американского посольства.
"Это решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарём США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в Российской Федерации", — отмечается в сообщении.
Также, подчеркнул Салливан, США высоко ценят связь с российским народом, а контакты между американцами и гражданами РФ служат фундаментом двусторонних отношений.
Посол добавил, что с 1 апреля консульский округ Посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России.
"Посольство США в Москве будет предоставлять услуги гражданам США в Российской Федерации. Мы делаем всё возможное для обеспечения безопасности и благополучия граждан США и облегчения поездок граждан России в Соединённые Штаты, совершаемых на законных основаниях", — говорится в сообщении Салливана.
Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что Госдеп США принял решение закрыть генеральное консульство во Владивостоке и приостановить работу дипмиссии в Екатеринбурге.
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