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Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз с 1 апреля

Консульский округ Посольства Штатов в Москве будет расширен на всю территорию России.

1 апреля 2021, 07:27
<p>Фото © Правда УрФО</p>

Фото © Правда УрФО

Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работу, но с 1 апреля приостанавливает выдачу виз. Об этом говорится в заявлении посла Штатов Джона Салливана, которое опубликовано на сайте американского посольства.

"Это решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарём США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

Также, подчеркнул Салливан, США высоко ценят связь с российским народом, а контакты между американцами и гражданами РФ служат фундаментом двусторонних отношений.

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Посол добавил, что с 1 апреля консульский округ Посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России.

"Посольство США в Москве будет предоставлять услуги гражданам США в Российской Федерации. Мы делаем всё возможное для обеспечения безопасности и благополучия граждан США и облегчения поездок граждан России в Соединённые Штаты, совершаемых на законных основаниях", — говорится в сообщении Салливана.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что Госдеп США принял решение закрыть генеральное консульство во Владивостоке и приостановить работу дипмиссии в Екатеринбурге.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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