Сын Байдена потратил заработанное в украинской Burisma на наркотики и спиртное
Хантер отметил, что если бы мог, то не стал бы работать в этой компании.
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Сын президента США Джо Байдена Хантер завершил работу над мемуарами "Прекрасные вещи", которые выйдут уже в апреле. В одной из глав он признаётся, что спустил всё заработанное в украинской газодобывающей компании Burisma на наркотики и спиртное: будучи членом правления предприятия, он получал до 50 тысяч долларов в месяц. Выдержки из книги цитирует газета The Washington Post.
Сын американского лидера пишет, что капитал, который он накопил, работая в Burisma, только усугубил его зависимость от запрещённых веществ и алкоголя. В конечном счёте это разрушило его отношения с семьёй и карьеру. Хантер с сожалением отмечает, что если бы мог, то не стал бы работать в украинской компании.
"Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу будто приставляли оружие. В какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по $59 за ночь, испугал свою семью ещё больше, чем самого себя", — пишет Хантер.
В мемуарах он вспоминает, как начал борьбу с пагубными пристрастиями после смерти брата от рака в 2015 году. Байден лечился в реабилитационных центрах, а его семья помогала ему преодолеть алкогольную и наркотическую зависимость.
А ранее Лайф рассказывал, что экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден согласился выплатить американскому правительству более пяти миллионов долларов из средств, полученных с продаж книги "Личное дело" и публичных выступлений.
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