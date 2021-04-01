"Он уже ничего не понимает": Кто превратил 83-летнего Славу Зайцева в цирковую обезьянку для TikTok

Имя Вячеслава Зайцева знают по всему миру — своими работами кутюрье прочно вписал себя в историю моды. Но возраст берёт своё, и 83-летняя звезда стала всё реже появляться на телевидении. В прошлом году Татьяна Михалкова навестила мэтра в его трёхэтажном особняке и показала, как ему теперь сложно приходится из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Но тогда Вячеслав Михайлович выглядел вполне бодро и весело, поэтому поклонникам его творчества оставалось только порадоваться за настрой художника.

Фото © Instagram / slavazaitsew

Вот только в последнее время в "Тиктоке" начали появляться странные видео. На кадрах был представлен особняк знаменитости, а вокруг прикованного к инвалидной коляске модельера кружились никому не известные люди. Женщина по имени Галина снимала с кутюрье ролики, показывая все неприглядные стороны жизни звезды. На них Вячеслав Михайлович продолжал улыбаться, но вид у него был потерянный, он не отвечал на вопросы, а если и говорил, то неразборчиво и бессвязно.

Видео © TikTok / galinatimbigfamily

Некая Галина и её дети Лучана и Тимур называют себя близкими друзьями и семьёй модельера, однако ни на одном ролике не появилась настоящая семья Зайцева. У пользователей Сети сложилось пугающее впечатление, будто беспомощного мэтра держат в заложниках. Под каждым жутким роликом они писали гневные комментарии, требуя объяснить, что это за семья и какое отношение она имеет к знаменитому художнику, а также перестать издеваться над тяжелобольным человеком.

Фото © TikTok / galinatimbigfamily

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Фото © TikTok / galinatimbigfamily

Оказалось, что это близкая подруга Владислава Михайловича — Галина Гарафутдинова, которую он действительно знает. Тринадцать лет назад, когда кутюрье ещё вёл "Модный приговор", она приходила на передачу для преображения. По словам сына модельера Егора и внучки Маруси, с тех пор эта семейка так и прицепилась к звезде. Мэтру было приятно внимание — родственники пытались ему объяснить вероятные корыстные мотивы новых друзей, но убедить им его не удалось.

Фото © Instagram / galinatimbigfamily

Сама Галина утверждает, что неадекватный вид звезды — лишь видимость, на самом деле он всё понимает и радуется забавным роликам для "Тиктока". Изданию Super она объяснила, что денег у Вячеслава Михайловича давно нет — всё уже унаследовали, а дела его модного дома идут не очень хорошо. Поэтому и обвинять в хайпе семью Гарафутдиновых не за чем.

Мы всё это снимаем с его согласия, ему это нравится. Люди, которые никогда его не видели, не общались с ним, не помогали, тут вдруг расчувствовались и слёзы роняют. Ложь и враньё. Тоже хотят похайпить, делая вид, что сострадают. Чмошники, хотя бы подумали Галина Гарафутдинова

Фото © Instagram / galinatimbigfamily

Однако бедным назвать модельера трудно. Помимо трёхэтажного роскошного особняка и части акций модельного дома у мужчины также есть и квартира в Париже. Плюс нельзя сбрасывать со счетов знаменитое имя кутюрье, которое может открыть многие двери, — особенно молодым Тимуру и Лючане, которые пытаются прославиться в музыкальной сфере.

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