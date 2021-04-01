"Он уже ничего не понимает": Кто превратил 83-летнего Славу Зайцева в цирковую обезьянку для TikTok
Неизвестная семья воспользовалась тяжёлой болезнью прославленного модельера и теперь показывает его плачевное состояние в Сети, игнорируя возмущения пользователей.
Имя Вячеслава Зайцева знают по всему миру — своими работами кутюрье прочно вписал себя в историю моды. Но возраст берёт своё, и 83-летняя звезда стала всё реже появляться на телевидении. В прошлом году Татьяна Михалкова навестила мэтра в его трёхэтажном особняке и показала, как ему теперь сложно приходится из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Но тогда Вячеслав Михайлович выглядел вполне бодро и весело, поэтому поклонникам его творчества оставалось только порадоваться за настрой художника.
Фото © Instagram / slavazaitsew
Вот только в последнее время в "Тиктоке" начали появляться странные видео. На кадрах был представлен особняк знаменитости, а вокруг прикованного к инвалидной коляске модельера кружились никому не известные люди. Женщина по имени Галина снимала с кутюрье ролики, показывая все неприглядные стороны жизни звезды. На них Вячеслав Михайлович продолжал улыбаться, но вид у него был потерянный, он не отвечал на вопросы, а если и говорил, то неразборчиво и бессвязно.
Видео © TikTok / galinatimbigfamily
Некая Галина и её дети Лучана и Тимур называют себя близкими друзьями и семьёй модельера, однако ни на одном ролике не появилась настоящая семья Зайцева. У пользователей Сети сложилось пугающее впечатление, будто беспомощного мэтра держат в заложниках. Под каждым жутким роликом они писали гневные комментарии, требуя объяснить, что это за семья и какое отношение она имеет к знаменитому художнику, а также перестать издеваться над тяжелобольным человеком.
Господи, и не стыдно пиариться за счёт больного человека?!
Кто эта горластая женщина и что она хочет от Зайцева, который, судя по его виду, уже мало что понимает?
Вторая Поргина, та выставляла своего Караченцова на обозрение, лишь бы хайп словить...
Оказалось, что это близкая подруга Владислава Михайловича — Галина Гарафутдинова, которую он действительно знает. Тринадцать лет назад, когда кутюрье ещё вёл "Модный приговор", она приходила на передачу для преображения. По словам сына модельера Егора и внучки Маруси, с тех пор эта семейка так и прицепилась к звезде. Мэтру было приятно внимание — родственники пытались ему объяснить вероятные корыстные мотивы новых друзей, но убедить им его не удалось.
Сама Галина утверждает, что неадекватный вид звезды — лишь видимость, на самом деле он всё понимает и радуется забавным роликам для "Тиктока". Изданию Super она объяснила, что денег у Вячеслава Михайловича давно нет — всё уже унаследовали, а дела его модного дома идут не очень хорошо. Поэтому и обвинять в хайпе семью Гарафутдиновых не за чем.
Мы всё это снимаем с его согласия, ему это нравится. Люди, которые никогда его не видели, не общались с ним, не помогали, тут вдруг расчувствовались и слёзы роняют. Ложь и враньё. Тоже хотят похайпить, делая вид, что сострадают. Чмошники, хотя бы подумали
Однако бедным назвать модельера трудно. Помимо трёхэтажного роскошного особняка и части акций модельного дома у мужчины также есть и квартира в Париже. Плюс нельзя сбрасывать со счетов знаменитое имя кутюрье, которое может открыть многие двери, — особенно молодым Тимуру и Лючане, которые пытаются прославиться в музыкальной сфере.
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