Олег Майами обматерил Айзу прямо во время съёмок, услышав, как она лишилась девственности

Несколько дней назад появились слухи о том, что Айза Долматова и Олег Майами расстались. Позже пара подтвердила это, приведя поклонников в отчаяние. Многие не могли понять, почему произошёл разрыв между звёздами, которые встречались с 2019 года, однако вышедшее недавно видео на YouTube-канале Slow slow cow раскрыло им глаза. В шоу "Плохие песни" 36-летняя Айза и 30-летний Олег пели друг другу забавные строчки, но веселье быстро сменилось ссорой.

Видео © YouTube / Slow slow cow

С телефона женщина прочитала: "Под Ладу Дэнс я потеряла невинность свою, ну а ты только родился в этом году", что вызвало у неё приступ смеха. Мама двоих детей посчитала эту песню отличной иллюстрацией к их роману с Олегом. Она развила тему, пошутив, что лишилась девственности не под Ладу Дэнс, а под песню Дельфина "Дилер". Парень такие откровения не оценил, заметно растеряв приподнятое настроение.

Что-то меня сегодня расстраиваешь. Спасибо, что рассказала сегодня все подробности. <...> Ты просто отвратительно себя сегодня ведёшь. Тебя же не заставляют рассказывать, какая ты извращенка Олег Майами

Фото © Instagram / miamioleg_official

Конфликт накалился, когда Айза уличила своего парня в лицемерии, напомнив, как он проводил время в стриптиз-клубах. После этого обстановка накалилась до предела. Ребята за кадром попытались успокоить пару и предложить им петь дальше. На их слова блогерша заметила, что их песенка уже спета. В комментариях пользователи Сети были поражены поведением обоих звёзд, зато теперь причины расставания стали кристально ясны.

Фото © Instagram / miamioleg_official

Если они на записи передачи при посторонних людях такой треш устраивают, представляю, какой *** у них дома происходит, когда никто не видит d0ct0rsandy

Ты можешь уйти из "Дома-2", но "Дом-2" никогда не уйдёт из тебя! 2Garin

Удивительная способность у этих ребят превратить любое шоу в "Пусть говорят"!😳 Котя

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