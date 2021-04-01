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"Там и бородатые женщины выступают": Песков прокомментировал скандал вокруг Манижи и песни для Евровидения

Ранее артистку и её композицию раскритиковали в Совете Федерации.

1 апреля 2021, 10:16
<p>Фото © Instagram manizha</p>

Фото © Instagram manizha

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критику песни Russian Woman, с которой певица Манижа будет представлять РФ на Евровидении. Представитель Кремля отметил, что этот вопрос не входит в компетенцию администрации.

"Речь о таком конкурсе шоу-бизнеса, где разные образы представлены. Там выступают бородатые женщины, в нарядах куриц и т.д. Поэтому мы не считаем в целом это нашей заботой и предметом для нашего внимания", — сказал Песков журналистам.

"Понравится только фрикам": Пушков раскритиковал песню Манижи для Евровидения

"Понравится только фрикам": Пушков раскритиковал песню Манижи для Евровидения

Напомним, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни, ответив, что это "какой-то бред".

Также выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении не понравился Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Сама артистка даже пожаловалась на травлю и рассказала, что её обвиняли в оскорблении чувств. В качестве ответа хейтерам артистка выпустила смешное расследование о себе.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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