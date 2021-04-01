"Там и бородатые женщины выступают": Песков прокомментировал скандал вокруг Манижи и песни для Евровидения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критику песни Russian Woman, с которой певица Манижа будет представлять РФ на Евровидении. Представитель Кремля отметил, что этот вопрос не входит в компетенцию администрации.

"Речь о таком конкурсе шоу-бизнеса, где разные образы представлены. Там выступают бородатые женщины, в нарядах куриц и т.д. Поэтому мы не считаем в целом это нашей заботой и предметом для нашего внимания", — сказал Песков журналистам.