"Там и бородатые женщины выступают": Песков прокомментировал скандал вокруг Манижи и песни для Евровидения
Ранее артистку и её композицию раскритиковали в Совете Федерации.
Фото © Instagram manizha
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критику песни Russian Woman, с которой певица Манижа будет представлять РФ на Евровидении. Представитель Кремля отметил, что этот вопрос не входит в компетенцию администрации.
"Речь о таком конкурсе шоу-бизнеса, где разные образы представлены. Там выступают бородатые женщины, в нарядах куриц и т.д. Поэтому мы не считаем в целом это нашей заботой и предметом для нашего внимания", — сказал Песков журналистам.
Напомним, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни, ответив, что это "какой-то бред".
Также выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении не понравился Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Сама артистка даже пожаловалась на травлю и рассказала, что её обвиняли в оскорблении чувств. В качестве ответа хейтерам артистка выпустила смешное расследование о себе.
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