Песков: Около миллиарда человек доверяют российской вакцине от коронавируса

Около миллиарда человек по всей планете выражают доверие к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Уровень доверия к отечественным вакцинам в нашей стране высокий, это можно сказать однозначно. И уровень доверия к нашей вакцине — где-то у миллиарда человек на земле, судя по востребованности", — сказал Песков и добавил, что, запросов на поставку российского препарата настолько много, что РФ буквально не справляется с темпами производства.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал исследование банка Credit Suisse, в котором Россия заняла последнее место по уровню доверия населения к вакцине от коронавируса.

"Это очень уважаемая кредитно-финансовая организация, но я никогда не знал, что она также славна в своей работе в социологии. И я не знаю, что это за опрос, и скорее можно говорить о доверии к результатам опроса", — отметил Песков.

Ранее Лайф рассказывал, что "Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире по результатам исследования авторитетной британской компании YouGov.

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