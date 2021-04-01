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Песков: Около миллиарда человек доверяют российской вакцине от коронавируса

Таким образом представитель Кремля прокомментировал исследование банка Credit Suisse.

1 апреля 2021, 09:58
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Около миллиарда человек по всей планете выражают доверие к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Уровень доверия к отечественным вакцинам в нашей стране высокий, это можно сказать однозначно. И уровень доверия к нашей вакцине — где-то у миллиарда человек на земле, судя по востребованности", — сказал Песков и добавил, что, запросов на поставку российского препарата настолько много, что РФ буквально не справляется с темпами производства.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал исследование банка Credit Suisse, в котором Россия заняла последнее место по уровню доверия населения к вакцине от коронавируса.

"Это очень уважаемая кредитно-финансовая организация, но я никогда не знал, что она также славна в своей работе в социологии. И я не знаю, что это за опрос, и скорее можно говорить о доверии к результатам опроса", — отметил Песков.

Австрия намерена закупить один миллион доз российской вакцины "Спутник V"

Австрия намерена закупить один миллион доз российской вакцины "Спутник V"

Ранее Лайф рассказывал, что "Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире по результатам исследования авторитетной британской компании YouGov.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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