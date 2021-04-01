Песков прокомментировал слова Путина о "ловушке" для губернаторов
На вчерашнем совещании глава государства пригрозил руководителям регионов поместить их в ловушку за безответственное отношение к бюджету.
Фото © ТАСС/Антон Новодережкин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал критику Владимира Путина в адрес региональных властей, когда те пытаются покрыть бюджетные долги с помощью коммерческих кредитов.
По словам Пескова, глава государства неоднократно говорил, что когда регион наращивает долговую нагрузку за счёт дорогих кредитов из коммерческих банков, то фактически регион попадает в ловушку долговой зависимости и, вместо того чтобы заниматься проектами развития, ему приходится большую часть средств направлять на закрытие долговых дыр.
"Президент критиковал ту ситуацию, когда при наличии возможности дешёвых заимствований по линии государства вместо этого регионы наращивают долговую нагрузку по линии коммерческих банков. Ведётся активная работа по реструктуризации этой нагрузки по переводам этих кредитов в более дешёвые по линии государства и в целом по высвобождению средств для планов развития", — прокомментировал Песков.
Напомним, что 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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