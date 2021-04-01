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Кремль — об инциденте с Познером в Тбилиси: Россиянам опасно ездить в Грузию

При этом Дмитрий Песков поблагодарил грузинских полицейских за то, что они обеспечили безопасность граждан РФ.

1 апреля 2021, 09:52

Кадр из видео © Соцсети

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста против журналиста Владимира Познера в Тбилиси. По словам представителя Кремля, эти события показывают, что россиянам всё ещё опасно посещать Грузию.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных активистов в отношении российских граждан... В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и россияне это должны чётко понимать. И последнее — поздравляем Познера с днём рождения, но лучше его встречать дома — здесь спокойнее", — отметил Песков.

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При этом представитель Кремля поблагодарил грузинских полицейских за то, что они обеспечили безопасность граждан РФ, а также обратил внимание на заявление премьера Грузии, который также осудил протесты.

Напомним, Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз представители грузинской оппозиции устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной холодного приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В итоге Познер сегодня покинул Тбилиси.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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