Володин — о скандале с поездкой Познера в Тбилиси: Это только разрушает Грузию

В преддверии летнего сезона этот инцидент ещё раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам России, добавил спикер ГД.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин высказался о "тёплом приёме", который журналисту Владимиру Познеру устроили в Тбилиси. По мнению Володина, произошедшие акции протеста "ещё раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия".

"Радикализм во многом сегодня определяет её внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведёт ни к чему хорошему... Всё это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона ещё раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны", — написал председатель ГД в "Телеграме".

Напомним, Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз представители грузинской оппозиции устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной холодного приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В итоге Познер сегодня покинул Тбилиси.