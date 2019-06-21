"Мы вас будем убивать". Депутату Гаврилову угрожали в Парламенте Грузии

В результате инцидента пострадали не только члены российской делегации, но и эстонский депутат.

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Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал Лайфу подробности штурма здания Парламента Грузии радикалами. По его словам, демонстранты не только выкрикивали антироссийские лозунги, но и угрожали участникам заседания расправой.

— Неожиданно ворвалась толпа, хорошо подготовленная. Захватили президиум, начали выкрикивать не только антироссийские лозунги и кричалки, но и угрозы физического уничтожения. Говорили: "Мы вас будем убивать", — вспоминает парламентарий.

По его словам, адресованы слова были не только российским депутатам, но и остальным участникам заседания. В какой-то момент радикалы напали на эстонского депутата. В итоге было решено покинуть здание парламента и переместиться в один из местных отелей. Однако и там гостей Тбилиси не оставили в покое.

Спустя некоторое время депутатов предупредили о готовящемся оппозицией штурме отеля. Заседание пришлось завершить и спешно покинуть гостиницу, а затем и Тбилиси. В ходе эвакуации у Гаврилова выхватили сумку с вещами.