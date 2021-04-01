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Три легковушки столкнулись в центре Москвы, на Садовом кольце перекрыто движение — видео с места

Пострадала женщина, она находится в тяжёлом состоянии.

1 апреля 2021, 09:48

Стопкадр из видео © LIFE

В центре Москвы перекрыто движение из-за столкновения трёх легковушек. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Три легковых автомобиля столкнулись на Новинском бульваре в центре Москвы. Об этом в 12:02 сообщил столичный Дептранс. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ДТП.

После инцидента движение транспорта по внешней стороне Садового кольца было полностью перекрыто. Образовались семикилометровые пробки. В 12:43 появилась информация, что восстановлено движение автобусов.

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По информации Лайфа, предположительный виновник ДТП на "мицубиси" скрылся с места происшествия. Также известно, что пострадала женщина, она находится в тяжёлом состоянии.

Ранее, 23 марта, в Москве произошло резонансное ДТП со смертельным исходом: водитель "мерседеса" сбил двух женщин на тротуаре и сбежал с места аварии. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. 25 марта виновника ДТП арестовали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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