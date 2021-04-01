Три легковушки столкнулись в центре Москвы, на Садовом кольце перекрыто движение — видео с места

В центре Москвы перекрыто движение из-за столкновения трёх легковушек. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Три легковых автомобиля столкнулись на Новинском бульваре в центре Москвы. Об этом в 12:02 сообщил столичный Дептранс. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ДТП.

После инцидента движение транспорта по внешней стороне Садового кольца было полностью перекрыто. Образовались семикилометровые пробки. В 12:43 появилась информация, что восстановлено движение автобусов.

По информации Лайфа, предположительный виновник ДТП на "мицубиси" скрылся с места происшествия. Также известно, что пострадала женщина, она находится в тяжёлом состоянии.

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