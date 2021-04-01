Квартиры, дома, земельные участки: Генпрокуратура потребовала конфисковать 268 объектов недвижимости экс-прокурора Раменского
Речь идёт о Константине Томбулове, обвиняемом в получении многомиллионных взяток, мошенничестве и вымогательстве.
Фото © old.ramenskoye.ru
Генпрокуратура подала в Симоновский районный суд Москвы иск с требованием конфисковать в пользу государства имущество бывшего прокурора Раменского района Подмосковья Константина Томбулова. Напомним, что он вместе с 11 подельниками обвиняется в получении многомиллионных взяток, мошенничестве и вымогательстве. В феврале этого года дело Томбулова было направлено в суд.
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Из сообщения Генпрокуратуры следует, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года Томбулов приобрёл 268 объектов недвижимости (квартиры, жилые дома, помещения, земельные участки) общей стоимостью 749 миллионов рублей, при том что общий доход членов его семьи составил 12 миллионов рублей. Проведённая антикоррупционная проверка подтвердила факты злоупотреблений.
"В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников и доверенных лиц. Легальные источники дохода, которые позволили бы им приобрести зарегистрированные объекты недвижимости, отсутствуют", — сообщает Генпрокуратура в Telegram.
Ранее Лайф рассказывал, что 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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