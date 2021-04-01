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ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

Боевик оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки и изготовил СВУ.

1 апреля 2021, 09:03
<p>Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ</p>

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

В Тверской области предотвращена террористическая атака члена ИГИЛ* на объект топливно-энергетического комплекса. По данным ФСБ, уроженец Центральной Азии пытался изготовить бомбу, а при попытке задержания открыл огонь и был ликвидирован.

"При задержании преступник оказал вооружённое сопротивление и ответным огнём был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", говорится в сообщении ФСБ.

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По данным спецслужбы, террорист по указанию главарей террористической организации купил компоненты СВУ и оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки. Помимо взрывного устройства силовики нашли у него огнестрельное оружие и боеприпасы.

По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело.

А ранее в марте сотрудники ФСБ задержали членов украинского молодёжного радикального сообщества "М.К.У" в Геленджике и Ярославле. У неонацистов нашли большое количество запрещённых материалов, холодное оружие, а также инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и оружия.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.


Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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