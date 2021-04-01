В КНДР закрылись посольства 12 стран — фото, от которых веет тоской

В КНДР закрылись посольства 12 государств мира. Об этом сообщили на Facebook-странице российской дипмиссии в стране. Причиной стали очень строгие противоковидные ограничения, проблемы с медобслуживанием и дефицит необходимых товаров.



















"Покидающих корейскую столицу можно понять: далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем. Уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций", — отметили представители Посольства РФ в Пхеньяне.

38 иностранцев, покинувших КНДР и находившихся с 28 марта на двухнедельном карантине в китайском Даньдуне, теперь направятся через Пекин и Шанхай обратно в свои страны. Суммарное количество граждан зарубежных государств в Северной Корее в настоящий момент составляет менее 290 человек.

"Свои государства сейчас здесь представляют только девять послов и четыре временных поверенных в делах, причём персонал большинства ещё функционирующих здесь посольств сокращён до минимума", — подчеркнули в Посольстве РФ.

Российская дипмиссия продолжает свою работу в стране, но количество сотрудников тоже было сокращено. Части семей пришлось прервать свои командировки в КНДР по различным причинам.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР решила бороться с коронавирусом очень необычным способом. Власти Северной Кореи заминировали границу с Китаем, чтобы не допустить проникновения инфекции.

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