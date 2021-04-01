Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

У 21-летнего хоккеиста нижегородского "Торпедо" в Москве похитили 800 тысяч рублей

Деньги вытащили прямо из автомобиля спортсмена.

1 апреля 2021, 09:03
<p>Егор Синегубкин. Фото © Соцсети</p>

Егор Синегубкин. Фото © Соцсети

В Москве у 21-летнего хоккеиста нижегородского "Торпедо" Егора Синегубкина похитили 800 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне вратарь заехал на своём BMW в деловой район Москва-Сити. Хоккеист забыл закрыть иномарку, что и стало его роковой ошибкой. В результате неизвестные похитили из открытого автомобиля рюкзак, в котором находилось 800 тысяч рублей.

В Питере трое мужчин похитили девушку экс-голкипера "Динамо" и продержали её в плену 6 часов

В Питере трое мужчин похитили девушку экс-голкипера "Динамо" и продержали её в плену 6 часов

При этом следователям Синегубкин сообщил: наверняка не помнит, закрывал ли машину, однако видимых повреждений на автомобиле не обнаружено. Правоохранители начали проверку.

Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодарском крае заместитель руководителя одного из крупных молочных предприятий украл у начальника 14 миллионов рублей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1