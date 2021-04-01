У 21-летнего хоккеиста нижегородского "Торпедо" в Москве похитили 800 тысяч рублей
Деньги вытащили прямо из автомобиля спортсмена.
Егор Синегубкин. Фото © Соцсети
В Москве у 21-летнего хоккеиста нижегородского "Торпедо" Егора Синегубкина похитили 800 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне вратарь заехал на своём BMW в деловой район Москва-Сити. Хоккеист забыл закрыть иномарку, что и стало его роковой ошибкой. В результате неизвестные похитили из открытого автомобиля рюкзак, в котором находилось 800 тысяч рублей.
При этом следователям Синегубкин сообщил: наверняка не помнит, закрывал ли машину, однако видимых повреждений на автомобиле не обнаружено. Правоохранители начали проверку.
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Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодарском крае заместитель руководителя одного из крупных молочных предприятий украл у начальника 14 миллионов рублей.
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