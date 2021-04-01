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Переходящая в сборную Румынии биатлонистка Ушкина выиграла гонку преследования на ЧР

На последнем круге она сумела оторваться от представительницы нашей национальной команды Ларисы Куклиной.

1 апреля 2021, 08:46
<p>Наталья Ушкина. Фото © "Юграмегаспорт"</p>

Наталья Ушкина. Фото © "Юграмегаспорт"

Биатлонистка Наталья Ушкина, которая с нового сезона будет выступать за Румынию, стала чемпионкой России в гонке преследования. Соревнования проходят в эти дни в Ханты-Мансийске.

На последнем круге она сумела оторваться от Ларисы Куклиной, которая стала второй. Бронзу забирает ещё одна представительница нашей национальной команды Ульяна Кайшева. Отметим, что победительница спринта Евгения Павлова снялась с гонки из-за плохого самочувствия.

У мужчин победу праздновал один из лидеров сборной Эдуард Латыпов. Победитель спринта — Матвей Елисеев — откатился на вторую строчку. Третьим пришёл Семён Сучилов, однако позже он был дисквалифицирован за использование двух обойм на огневом рубеже. Бронза перешла к Максиму Цветкову.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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