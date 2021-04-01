Будки и клетки: стало известно, что ждёт животных мытищинского стрелка и где он их содержал

Стало известно, что ждёт животных мытищинского стрелка и где он их содержал. Видео © LIFE

В ходе осмотра придомовой территории коттеджа стрелка из Новых Вешек Владимира Барданова обнаружены дикие животные: несколько медведей, аллигаторов и рысь.

На кадрах, снятых у особняка, видно, что содержались они в каменных вольерах с толстыми железными прутьями. К клеткам примыкает небольшая постройка со ставнями под крышей. Также во дворе у стрелка есть деревянные будки, обнесённые забором из сетки-рабицы.

"В рамках расследования уголовного дела будет установлено наличие либо отсутствие соответствующего разрешения на содержание диких животных. Данные документы будут истребованы с членов семьи, проживающих на данной территории. В случае если разрешение имеется, то животные будут оставлены собственникам. В случае если разрешение отсутствует, будет решаться вопрос об изъятии данных животных", — сообщила Лайфу старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Представитель СУ СК по Московской области добавила, что вопрос, куда и когда переместят, будет решаться совместно с природоохранной прокуратурой.

Авторы