Будки и клетки: стало известно, что ждёт животных мытищинского стрелка и где он их содержал
Следствие намерено проверить наличие разрешающих документов на содержание диких зверей.
Стопкадр из видео © LIFE
Стало известно, что ждёт животных мытищинского стрелка и где он их содержал. Видео © LIFE
В ходе осмотра придомовой территории коттеджа стрелка из Новых Вешек Владимира Барданова обнаружены дикие животные: несколько медведей, аллигаторов и рысь.
На кадрах, снятых у особняка, видно, что содержались они в каменных вольерах с толстыми железными прутьями. К клеткам примыкает небольшая постройка со ставнями под крышей. Также во дворе у стрелка есть деревянные будки, обнесённые забором из сетки-рабицы.
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"В рамках расследования уголовного дела будет установлено наличие либо отсутствие соответствующего разрешения на содержание диких животных. Данные документы будут истребованы с членов семьи, проживающих на данной территории. В случае если разрешение имеется, то животные будут оставлены собственникам. В случае если разрешение отсутствует, будет решаться вопрос об изъятии данных животных", — сообщила Лайфу старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Представитель СУ СК по Московской области добавила, что вопрос, куда и когда переместят, будет решаться совместно с природоохранной прокуратурой.
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Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний мужчина открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обысками нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.
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