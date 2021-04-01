"Судя по грудям, это женщина": Жириновский посетил скандальную выставку с засушенными телами и сравнил её с мавзолеем

Жириновский посетил скандальную выставку с засушенными телами Body Worlds. Видео © LIFE

Депутат Государственной думы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский посетил в Москве скандальную выставку с высушенными человеческими телами. В распоряжении Лайфа оказалось видео с мероприятия.

Политику провели экскурсию и рассказали об основных экспонатах. В завершение Жириновский подчеркнул, что в целом в выставке нет ничего плохого, и в противовес привёл в пример тело Владимира Ленина, которое хранится в мавзолее в центре Москвы.

"Труп лежит на Красной площади, и они его охраняют, за наш счёт его содержат. Это где-то около десяти миллионов [рублей] в год уходит. За 100 лет миллиард уже ушёл. И труп лежит никому не нужный. Это кощунство", — заявил Жириновский.

На вопрос о том, завещал бы он своё собственное тело для подобной выставки, парламентарий ответил отрицательно, но добавил, что согласился бы на заморозку для того, чтобы его разморозили в далёком будущем.

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