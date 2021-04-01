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В Грузии заявили, что оштрафовали Владимира Познера за нарушение антиковидных мер

Сам журналист опровергает.

1 апреля 2021, 08:28
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Журналиста Владимира Познера оштрафовали за нарушение карантинных мер, установленных на территории Грузии. Об этом сообщили в МВД страны.

"Сотрудниками управления патрульной полиции оштрафовано 32 человека по ч. 10 ст. 42 УК за нарушение правил изоляции и карантина. Прибывшие в страну девять человек из 41 не нарушали правил. Ночью была оштрафована гостиница "Винотель". Сотрудники профильных подразделений МВД оперативно реагируют на все факты нарушения", — отметили в ведомстве.

Точная сумма не уточняется, но обычно в Грузии за нарушение комендантского часа выписывают штраф в 2000 лари (или примерно 44 000 рублей).

При этом сам журналист в беседе с РИА "Новости" опроверг сообщение о штрафе.

Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита

Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита

Напомним, Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз демонстранты устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной холодного приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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