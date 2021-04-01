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ФАС согласовала снижение цены вакцины от ковида "Эпиваккорона" более чем вдвое

Препарат планируется реализовывать пачками по 10 ампул.

1 апреля 2021, 08:12
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Федеральная антимонопольная служба согласовала снижение предельной отпускной цены вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" — с 9541,05 рубля до 4210,10 рубля за пачку. Это следует из материалов ФАС.

Препарат планируется реализовывать пачками по 10 ампул объёмом 0,5 мл, в каждой из которых будет по одной дозе.

Ранее ФАС сообщила, что предельная отпускная цена за вакцину "Ковивак" составит 4330 рублей за одну упаковку.

В "Векторе" перечислили преимущества вакцины "Эпиваккорона"

В "Векторе" перечислили преимущества вакцины "Эпиваккорона"

Напомним, что препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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