ФАС согласовала снижение цены вакцины от ковида "Эпиваккорона" более чем вдвое
Препарат планируется реализовывать пачками по 10 ампул.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Федеральная антимонопольная служба согласовала снижение предельной отпускной цены вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" — с 9541,05 рубля до 4210,10 рубля за пачку. Это следует из материалов ФАС.
Препарат планируется реализовывать пачками по 10 ампул объёмом 0,5 мл, в каждой из которых будет по одной дозе.
Ранее ФАС сообщила, что предельная отпускная цена за вакцину "Ковивак" составит 4330 рублей за одну упаковку.
Коронавирус: Главное
Напомним, что препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.
Выбор редакции
В Грузии заявили, что оштрафовали Владимира Познера за нарушение антиковидных мер
"Смиренно попросите о помощи": немцы оценили переговоры Путина с Меркель и Макроном
В России за сутки выявили более девяти тысяч новых случаев ковида
Семак: Не променял бы чемпионство на выход в плей-офф ЛЧ
Шурыгина под лекарствами записала откровенные видео, испугав своей неадекватностью даже в рехабе
Комментариев: 0