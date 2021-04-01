ФАС согласовала снижение цены вакцины от ковида "Эпиваккорона" более чем вдвое

Федеральная антимонопольная служба согласовала снижение предельной отпускной цены вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" — с 9541,05 рубля до 4210,10 рубля за пачку. Это следует из материалов ФАС.

Препарат планируется реализовывать пачками по 10 ампул объёмом 0,5 мл, в каждой из которых будет по одной дозе.