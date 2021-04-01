Фанаты просят забанить превратившуюся в скелет блогершу, боясь, что она умрёт у них на глазах

Юджиния Куни — популярная блогерша из США, на которую только на " Ютубе " подписано 2,19 млн человек. Однако даже её поклонники не выдержали и создали петицию , требуя удалить её канал и временно заблокировать в соцсетях.

При взгляде на Юджинию не возникает вопросов, почему поклонники пришли в ужас. Девушка выглядит как живой скелет, и юзеры считают, что она серьёзно больна и может умереть прямо у них на глазах.

Мы просим YouTube, Twitch, Twitter и Instagram вмешаться и принять активное участие во временном удалении Юджинии с указанных платформ, пока она будет получать помощь, в которой так сильно нуждается. Многие опасаются, что Юджиния умрёт до того, как получит лечение

Ещё в 2019 году медики обследовали девушку и принудительно госпитализировали, говорится в петиции. Пользователи считают, что блогерша страдает нервной анорексией: раньше она заявляла, что весит 38,8 кг при росте 170 см. Однако с тех пор её состояние только ухудшилось, но Юджиния не признаёт, что у неё проблемы, и называет тех, кто указывает на её худобу, хейтерами. Юзеры отмечают, что, глядя на ютубершу, многие юные зрители могут решить, что так выглядеть — нормально, и обвиняют её в пропаганде расстройства приёма пищи.