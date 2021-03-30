Школьница из Железногорска, родившая в 14 лет, показала нового парня и намекнула на беременность

Сейчас Даше 15, она стала довольно успешной блогершей — у неё в "Инстаграме" уже 122 тысячи подписчиков. Девушка делится с ними не только кадрами, где позирует с малышкой, которой уже исполнилось семь месяцев. Школьница не оставляет попыток устроить своё счастье и продемонстрировала фото с новым парнем — тоже блогером.

Фото © Instagram

При этом, похоже, отношения развиваются довольно стремительно. Даша заявила, что ей нужен тест на беременность, подозревая, что снова ждёт ребёнка.

Фото © Instagram

Но подписчики не спешат верить в искренность чувств пары. Они отмечают, что подростки просто гонятся за популярностью. Сама школьница только недавно писала, опубликовав фото с дочкой: "Зачем мне парни, когда есть она?"

Фото © Instagram

Дарья не только родила до совершеннолетия, но и решилась на ещё один смелый поступок — сделала татуировку на руке. Девушка объяснила, что всё происходило с разрешения мамы, которая спокойно относится к затеям дочки. "Если бы мама мне не разрешила, рано или поздно я бы всё равно это сделала. Но мама понимает и не противится моим переменам, потому что мы сами выбираем, что делать с нашим телом. Понятное дело, я не буду дурить и заливать себе глаза краской или бить тату на лице", — написала ученица.

Авторы