МИД России спародировал известный мем "Наташ, мы всё уронили". Видео © Telegram / МИД России

МИД России отметил День смеха пародией на популярный мем "Наташ, мы всё уронили". Министерство выпустило шуточный ролик, героями которого стали не четвероногие домашние любимцы, а пингвины.

"Серёж, $коты всё уронили. Мы всё поднимем. Гони вакцины. Серёж, мы ждем", — говорится в ролике в телеграм-канале МИД.

В подписи к видео добавляется: "1 апреля никому не верь. Российскому МИД — можно!" А в завершении самого ролика отмечается: "без претензий на интеллектуальную собственность".

Напомним, ранее создатель легендарного мема "Наташ, мы всё уронили" объяснила решение его запатентовать. Некоторые пользователи Сети осудили её желание зарегистрировать товарный знак. Сама же девушка выразила надежду на то, что её деятельность будет способствовать защите интеллектуальной собственности в России.

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