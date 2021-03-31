"Игнорировать автора несправедливо": Создатель легендарного мема "Наташ, мы всё уронили" объяснила решение его запатентовать

Создатель легендарного мема "Наташ, мы всё уронили" решила его запатентовать. Видео © LIFE

В мире российского интернет-юмора на днях произошёл настоящий переворот. Теперь не все мемы, сделанные в России, можно спокойно использовать, не нарвавшись на штраф. Автор уже легендарной шутки с котами "Наташ, мы всё уронили" подала заявку на патент.

Мемы никто ещё не регистрировал как товарный знак. Создатель юмористической картинки с текстом Дарья Бородулина рассказала Лайфу, почему приняла такое решение. Девушка является создателем сообщества "Котизм", ведёт свой паблик с 2012 года во "ВКонтакте" и с прошлого — в "Инстаграме" и "Телеграме". Также у неё есть группа помощи котам, где пристраивают в добрые руки домашних питомцев.

Свои мемы Дарья делает двумя способами. В первом случае она видит серию картинок, а затем уже придумывает к ним подпись. Во втором — сначала рождается шутка, а потом подбирается иллюстрация. Мем "Наташ, мы всё уронили" был создан первым способом. Автор увидела забавный кадр и сопроводила его текстом. По её словам, это стандартная ситуация для многих владельцев кошек, когда утром пушистые приходят будить хозяина, кричат и сбрасывают на пол разные предметы. Девушка добавила, что шутка лежала на поверхности, поэтому мем был создан быстро, минут за десять, хотя порой процесс занимает несколько часов.

"Не ожидала такого эффекта. Большинство мемов описывают конкретную ситуацию, "Наташ, мы всё уронили" — более гибкий. Он был создан в 2019 году, до пандемии, падения мировой экономики, пришёлся ко времени и кстати. Стал способом лаконично-ироничного отражения этих и других событий. Поэтому он стал таким популярным, а не какой-то другой мем", — отметила Дарья.

Она пояснила, что никогда не относилась плохо к тому, что кто-то публикует её шутку, не просила удалить, максимум — указать первоисточник. Юрист ещё в прошлом году советовал ей зарегистрировать картинку как товарный знак, потому что её начали использовать в коммерческих целях несколько крупных и мелких компаний. Тогда автору не хватило решимости, не захотелось разборок и судов, она закрывала глаза и проходила мимо.

Бородулина отметила, что с авторским правом на мемы в России не очень хорошо, со стихами и песнями проще. Однако в её случае легко загуглить, кто создал изображение с текстом, более того, несколько фирм обратились к ней с просьбой разрешить использовать его, и тогда она без проблем подписала согласие и не потребовала денег.

"Это пока непривычная для нашей страны практика. Мем — такой же объект интеллектуальной собственности. Я делаю мемы, это моя работа, и когда крупные компании используют объект моего творчества в коммерческих целях, я не думаю, что автор должен игнорироваться, к нему должны обратиться за согласием, ему должна быть предложена компенсация, не миллионы и миллиарды, но игнорировать автора просто несправедливо", — заявила Дарья.

Она называет себя мемологом и хочет, чтобы в дальнейшем коммерческие компании обращались к авторам работ. Несмотря на то что некоторые пользователи Сети осудили её желание зарегистрировать товарный знак, девушка выразила надежду, что её деятельность будет способствовать защите интеллектуальной собственности в России.

В марте 34-летний американский художник-концептуалист и программист Райдер Риппс на аукционе цифрового искусства заработал значительную сумму за известный мем Deal with it. Он продал уникальный цифровой сертификат, который предоставляет эксклюзивное право на мем, за 23 тысячи долларов (свыше полутора миллиона рублей).

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