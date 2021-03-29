От 50 рублей до миллиона: как мемы помогают зарабатывать деньги

Мем — уже давно не новое явление. Со временем это понятие стало не просто смешной картинкой, но и дополнительным заработком. В 2020 году автосалон Fresh Auto решил использовать для продвижения онлайн-услуг мемы. Они публиковались как совместно с текстами, так и отдельно, размещались на форумах, в специализированных группах, социальных сетях и на отраслевых сайтах.

Всего было сгенерировано около 30 мемов с юмористической составляющей относительно страхов, а также преимуществ онлайн-продаж. Все они были запатентованы как интеллектуальная собственность и принадлежат компании, то есть при их использовании должна быть ссылка на неё.

— Данные изображения защищены авторским правом. Кроме того, на каждом меме размещён товарный знак — лого компании. Для получения патента на мем необходимо оформить заявку и подать её в Роспатент. По заявке в установленном порядке проводится экспертиза, по результатам которой выносится решение о выдаче патента или об отказе в его выдаче. Безусловно, невозможно пока что отследить, сколько человек скачали или поделились мемом. Однако если данные картинки будут использовать в коммерческих целях, то привлечь к ответственности "похитителя" можно, — рассказала Лайфу Анастасия Камышникова, PR-менеджер сети автосалонов Fresh Auto.

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Однако существуют нюансы, которые ещё не учитывает законодательство. Если поменять цвета или персонажа в меме, он уже не будет принадлежать компании и будет считаться другим, хотя по сути и по содержанию будет идентичен.

— Конечно, в этом случае можно провести экспертизу, доказать идентичность, но на это нужно время, и в целом сложно отследить все каналы. В нашем случае мемы защищены имущественным правом (исключительное право на использование произведения), что даёт возможность автору и его правопреемникам (наследникам или тем, кому автор продал права) использовать произведение. То есть мы можем продавать изображения (мемы) для размещений на сайтах каких-либо компаний и зарабатывать на этом, — говорит PR-менеджер компании.

Анастасия Камышникова подчеркнула, что конкретно автосалон использовал мемы для привлечения внимания к конкретной услуге, которую необходимо было продать. В результате удалось достичь поставленной коммерческой цели — увеличить онлайн-продажи в компании до 20%, а в мае был зафиксирован рекорд продаж онлайн — 82%. Нельзя сказать, что компания заработала именно на мемах, но в том числе благодаря им удалось получить финансовую выгоду.

Стоит учесть, что заработок на меме зависит от многих факторов: будет ли человек специально продавать готовый мем или же будет отслеживать его использование и уже привлекать к ответственности через суд людей, которые его "украли".

— У мема нет фиксированной цены. Его автор сам назначает цену. Если он попросит за мем 500 рублей и найдёт тех, кто готов приобрести или использовать его за эту стоимость, столько автор и заработает. На мой взгляд, мемов с котиками слишком много. Я не думаю, что кому-то будет нужно их приобретать для создания контента, так как в открытом доступе в фотобанке есть много таких, которые можно использовать, — говорит Анастасия.

Эксперт советует предпринимательнице из Москвы продать свой мем в закрытый фотобанк, откуда она будет получать около 10% от каждой покупки своей картинки. В среднем в фотобанках изображение стоит 500 рублей, то есть на руки 50 рублей. При хорошем раскладе предпринимательница сможет получать 500 рублей в месяц при условии, что её мем будет пользоваться спросом.

Стоит отметить, что недавно 34-летний американский художник-концептуалист и программист Райдер Риппс на аукционе цифрового искусства заработал значительную сумму за известный мем Deal with it. Он продал уникальный цифровой сертификат, который предоставляет эксклюзивное право на мем за 23 тысячи долларов (свыше полутора миллиона рублей).

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