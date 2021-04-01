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В России за сутки выявили более девяти тысяч новых случаев ковида

Умерло за последние 24 часа 383 человека.

1 апреля 2021, 08:18

Фото © Pixabay

За последние сутки в России выявлено 9169 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперштаб.

"Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 10 247 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших в Москве (2151), Санкт-Петербурге (710) и Московской области (560).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 554 264 случая коронавируса, умерло — 99 233 пациента, выздоровело — 4 176 419 человек.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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