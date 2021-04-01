В России за сутки выявили более девяти тысяч новых случаев ковида
Умерло за последние 24 часа 383 человека.
Фото © Pixabay
За последние сутки в России выявлено 9169 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперштаб.
"Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 10 247 человек", — говорится в сообщении.
Больше всего новых заболевших в Москве (2151), Санкт-Петербурге (710) и Московской области (560).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 554 264 случая коронавируса, умерло — 99 233 пациента, выздоровело — 4 176 419 человек.
Ранее академик Виктор Малеев спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
В Грузии заявили, что оштрафовали Владимира Познера за нарушение антиковидных мер
Квартиры, дома, земельные участки: Генпрокуратура потребовала конфисковать 268 объектов недвижимости экс-прокурора Раменского
Главного нефролога Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве жены в 2010 году
Шурыгина под лекарствами записала откровенные видео, испугав своей неадекватностью даже в рехабе
В КНДР закрылись посольства 12 стран — фото, от которых веет тоской
Комментариев: 0