"Это мне по секрету сказали": Стало известно о выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию мира

Однако, кто и когда внёс в этот список главу Чечни, не уточняется.

Президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник подтвердил Лайфу, что у него есть информация о выдвижении Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию мира.

"У меня такая информация есть, что его выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это не я выступил в качестве инициатора, просто я знаю тех людей, которые его выдвинули, и они это мне по секрету сказали", — заявил он Лайфу.

По словам Тютюнника, главу Чечни решили отметить "за выдающуюся деятельность по установлению мира" на территории республики за последние 15 лет.