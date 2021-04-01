"Это мне по секрету сказали": Стало известно о выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию мира
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Однако, кто и когда внёс в этот список главу Чечни, не уточняется.
Президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник подтвердил Лайфу, что у него есть информация о выдвижении Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию мира.
"У меня такая информация есть, что его выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это не я выступил в качестве инициатора, просто я знаю тех людей, которые его выдвинули, и они это мне по секрету сказали", — заявил он Лайфу.
По словам Тютюнника, главу Чечни решили отметить "за выдающуюся деятельность по установлению мира" на территории республики за последние 15 лет.
Как рассказал президент МИНЦ, на премию мира уже выдвинули более 300 человек. Среди них — экс-президент США Дональд Трамп, движение Black Lives Matter, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.