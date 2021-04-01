"Это мне по секрету сказали": Стало известно о выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию мира

Президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник подтвердил Лайфу, что у него есть информация о выдвижении Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию мира.

"У меня такая информация есть, что его выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это не я выступил в качестве инициатора, просто я знаю тех людей, которые его выдвинули, и они это мне по секрету сказали", — заявил он Лайфу.