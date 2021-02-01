Дональда Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

Ранее его кандидатуру дважды предлагали на рассмотрение Нобелевского комитета.

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон решил выдвинуть бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Напомним, что данным правом обладают члены национальных парламентов и правительств, международных судов, ректоры университетов, действующие и бывшие члены и советники Нобелевского комитета.

— Трамп — первый президент США за последние 30 лет, при котором страна не начала войн. Кроме того, под его руководством на Ближнем Востоке заключено несколько мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность в регионе и мире, — написал Мадисон у себя в "Фейсбуке".

Депутат отметил, что он не единственный, кто выдвигает Трампа на Нобелевскую премию, и добавил, что чем больше заявителей, тем выше шансы на успех.