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Регион
Опубликовано 18 октября 2020, 23:27

Три главные оппозиционерки Белоруссии выдвинуты на Нобелевскую премию мира

По словам инициатора, это должно привлечь внимание к борьбе против "последнего диктатора" Европы.

Три лидера белорусской оппозиции — бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало — выдвинуты на Нобелевскую премию мира депутатом норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейром Тоскедалем. Об этом сообщает Vart Land.

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Они организовывают мирные демонстрации, несмотря на то что власти всё чаще прибегают к насилию против них, — приводит его слова издание.

Тоскедаль выразил надежду, что выдвижение оппозиционерок на престижную премию должно привлечь ещё больше внимания общественности к борьбе против "последнего диктатора" Европы.

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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике не утихают массовые протесты, оппозиция отказалась признавать итоги и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.


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Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова (слева направо) Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Сергей Тюленин
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