Три главные оппозиционерки Белоруссии выдвинуты на Нобелевскую премию мира

По словам инициатора, это должно привлечь внимание к борьбе против "последнего диктатора" Европы.

Три лидера белорусской оппозиции — бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало — выдвинуты на Нобелевскую премию мира депутатом норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейром Тоскедалем. Об этом сообщает Vart Land.

— Они организовывают мирные демонстрации, несмотря на то что власти всё чаще прибегают к насилию против них, — приводит его слова издание.

Тоскедаль выразил надежду, что выдвижение оппозиционерок на престижную премию должно привлечь ещё больше внимания общественности к борьбе против "последнего диктатора" Европы.