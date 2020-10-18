Три главные оппозиционерки Белоруссии выдвинуты на Нобелевскую премию мира
По словам инициатора, это должно привлечь внимание к борьбе против "последнего диктатора" Европы.
Три лидера белорусской оппозиции — бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало — выдвинуты на Нобелевскую премию мира депутатом норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейром Тоскедалем. Об этом сообщает Vart Land.
— Они организовывают мирные демонстрации, несмотря на то что власти всё чаще прибегают к насилию против них, — приводит его слова издание.
Тоскедаль выразил надежду, что выдвижение оппозиционерок на престижную премию должно привлечь ещё больше внимания общественности к борьбе против "последнего диктатора" Европы.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике не утихают массовые протесты, оппозиция отказалась признавать итоги и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова (слева направо) Фото © Наталия Федосенко / ТАСС