Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Северный поток – 2" построен на 95%

По подсчётам строителей, осталось уложить около 121 километра газопровода.

1 апреля 2021, 08:43
<p>Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock</p>

Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Готовность "Северного потока – 2" в настоящее время составляет 95%. Об этом сообщила в четверг компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG. По подсчётам строителей, по состоянию на 31 марта уложено 2339 километров газопровода из 2460.

"Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода", — сказали в компании.

Немецкий политолог оценил возможность торговой войны из-за "Северного потока – 2"

Немецкий политолог оценил возможность торговой войны из-за "Северного потока – 2"

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток 2" будет запущен в текущем году.


Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Судно "Академик Черский" прибыло к месту укладки "Северного потока – 2"

вчера в 21:38

Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Калининграда и направился в сторону "Северного потока – 2"

30 марта, 15:27

В КНДР закрылись посольства 12 стран — фото, от которых веет тоской

сегодня в 09:07

Главного нефролога Санкт-Петербурга заподозрили в жены в 2010 году

сегодня в 09:32
Life

Квартиры, дома, земельные участки: Генпрокуратура потребовала конфисковать 268 объектов недвижимости экс-прокурора Раменского

сегодня в 09:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1