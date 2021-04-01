"Северный поток – 2" построен на 95%
По подсчётам строителей, осталось уложить около 121 километра газопровода.
Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock
Готовность "Северного потока – 2" в настоящее время составляет 95%. Об этом сообщила в четверг компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG. По подсчётам строителей, по состоянию на 31 марта уложено 2339 километров газопровода из 2460.
"Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода", — сказали в компании.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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